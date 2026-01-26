Ancora guai per Fabrizio Corona la Consob lo sanziona per 200 mila euro | Ha violato il regolamento Ue sulle cripto attività

Fabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200 mila euro per aver violato il regolamento Ue sulle criptoattività. La decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sul rispetto delle normative europee nel settore delle criptovalute. La notizia evidenzia l’attenzione delle autorità italiane e europee sulla regolamentazione delle attività finanziare legate alle criptomonete.

Ancora guai in vista per Fabrizio Corona. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200 mila euro nei confronti dell’ex agente fotografico. La motivazione? «Violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico di “memecoin $Corona”». È quanto emerge dalla delibera n.23815 pubblicata sul sito della Consob. L’Autorità di vigilanza ha inoltre rivolto a Corona anche un’ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione. Il testo della Consob. Corona, secondo quanto emerge dalla delibera, avrebbe violato l’art.🔗 Leggi su Open.online

