Fabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200mila euro per violazioni in ambito finanziario. La notizia si inserisce in un contesto di recente attenzione sulla sua attività, che include anche la creazione di una criptovaluta

Milano – Non finiscono i guai per Fabrizio Corona. Dopo la notizia dello stop alla nuova puntata di Falsissimo sul caso Signorini, si è appreso della sanzione per 200mila euro dalla Consob a carico dell’ex paparazzo per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un'offerta al pubblico di cripto-attività denominate "memecoin $Corona", scambiabili sulla piattaforma Raydium, in violazione del regolamento relativo a quel mercato. Inoltre, "non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Criptovaluta “personalizzata”, Fabrizio Corona sanzionato per 200mila euro dalla Consob

Fiorello a La Pennicanza: “Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro”Nella penultima puntata della settimana di La Pennicanza, andata in onda giovedì 15 gennaio, Fiorello ha fatto discutere con una dichiarazione riguardante la richiesta di 800mila euro, paragonandosi a Fabrizio Corona.

