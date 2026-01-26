Analisi degli episodi da moviola nella partita Roma-Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, disputata allo stadio 'Olimpico' e conclusa con un pareggio 1-1. Promosso l’arbitro Colombo, con particolare attenzione al fallo da rigore di Bartesaghi. Di seguito, i dettagli e le valutazioni ufficiali sugli episodi chiave della gara, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como ha rimediato un'ampia sufficienza, voto 6,5, sulla 'rosea' per aver visto bene, in pratica, in tutti i momenti chiave del match. Al 4’ c’è un rischio-giallo per un intervento di Manu Koné su Rafael Leão. Il milanista il colpo lo subisce, Colombo lascia correre. Al 17’, interviene Matteo Gabbia su Donyell Malen: trattenuta molto leggera, per il quotidiano sportivo nazionale è poco per un rigore. Al 50', cartellino giallo 'coerente' per Adrien Rabiot, autore di un intervento imprudente sul portiere romanista Mile Svilar, che è già in possesso-palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moviola Roma-Milan, promosso l’arbitro Colombo: sul fallo da rigore di Bartesaghi …

Roma-Milan, la moviola: il voto all’arbitro Colombo, l’analisi sul rigore del pareggioAnalisi degli episodi da moviola nella partita Roma-Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026.

Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-MilanDurante la partita Roma-Milan di domenica 25 gennaio, l'arbitro Colombo ha assegnato un rigore alla Roma per un tocco di mano di Bartesaghi in area.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lorenzo Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1, l'Inter ora è a +5 sui rossoneri; Roma-Stoccarda, moviola: l’Olimpico rumoreggia per un rigore, perché l’arbitro lo ha ignorato; Moviola Napoli-Sassuolo 1-0, CdS - Fourneau promosso a pieni voti: non sbaglia nulla; Moviola Napoli-Sassuolo 1-0, CdS - Fourneau promosso a pieni voti: non sbaglia nulla.

Roma-Milan, la moviola: niente polemiche, Bartesaghi ha le braccia aperte, rigore correttoSopra la sufficienza Colombo, particolarmente centrato sulla partita: non ha lasciato passare nulla, ha evitato di farsi coinvolgere dai giocatori (il giallo a Maignan, che continuava a perdere tempo, ... corrieredellosport.it

Roma-Milan, moviola: dubbi sul rigore, le proteste nel finale, la svista dell’arbitroLa prova dell’arbitro Colombo all’Olimpico nel posticipo di serie A Roma-Milan analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, la moviola ... sport.virgilio.it

Roma-Milan, la moviola: niente polemiche, Bartesaghi ha le braccia aperte, rigore corretto facebook

#RomaMilan, la moviola: niente polemiche, #Bartesaghi ha le braccia aperte, rigore corretto x.com