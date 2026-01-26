Analisi degli episodi da moviola nella partita Roma-Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026. La partita, conclusa 1-1 con le reti di Koni De Winter e Lorenzo Pellegrini, ha visto il voto all’arbitro Colombo e un'attenzione particolare sul rigore del pareggio. Di seguito, un approfondimento dettagliato sugli interventi arbitrali e le decisioni chiave della serata.

L'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como ha rimediato un'ampia sufficienza, voto 6,5, sulla 'rosea' per aver visto bene, in pratica, in tutti i momenti chiave del match. Al 4’ c’è un rischio-giallo per un intervento di Manu Koné su Rafael Leão. Il milanista il colpo lo subisce, Colombo lascia correre. Al 17’, interviene Matteo Gabbia su Donyell Malen: trattenuta molto leggera, per il quotidiano sportivo nazionale è poco per un rigore. Al 50', cartellino giallo 'coerente' per Adrien Rabiot, autore di un intervento imprudente sul portiere romanista Mile Svilar, che è già in possesso-palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, la moviola: il voto all’arbitro Colombo, l’analisi sul rigore del pareggio

