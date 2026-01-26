Movida in via Cambini il sindaco risponde al prefetto | La situazione è migliorata Nuove misure? Solo con la collaborazione di tutti

Il sindaco di via Cambini commenta l’andamento della movida locale, evidenziando un miglioramento grazie alle misure adottate. Rispetto alle recenti ordinanze, il sindaco sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti per mantenere gli obiettivi raggiunti. L’attenzione resta alta sulla sicurezza e sul rispetto delle normative, con l’obiettivo di garantire un ambiente più tranquillo e sicuro per la comunità.

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio si è svolto in prefettura un Cosp di aggiornamento. Salvetti: "Non faccio un'ordinanza se non sono in grado di organizzare il controllo della sua applicazione" “L’ordinanza è stata fatta, ha funzionato per ciò che prevedeva, e nei momenti in cui non è stata rispettata è arrivata la sanzione”. Così il sindaco Luca Salvetti replica alle parole del prefetto, Giancarlo Dionisi, al termine della riunione di aggiornamento del Cosp sul tema della movida in via Cambini, confronto nell'ambito del quale è stata chiesta “una nuova ordinanza che imponga il consumo di alcol solo all’interno dei locali e loro pertinenze e garantisca la chiusura degli esercizi e la diffusione musicale entro mezzanotte”, oltre ad un invito rivolto al sindaco di adottare misure volte al contingentamento dei flussi pedonali.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il prefetto di Livorno ha nuovamente sollecitato il sindaco a adottare misure più restrittive per la movida di via Cambini, includendo il consumo di alcol esclusivamente all’interno dei locali e la chiusura alle ore 24.

I residenti delle zone centrali coinvolte dalla movida, come via Cambini, via Roma, via Marradi e piazza Attias, hanno annunciato la creazione del Comitato Modì, un organismo volto a rappresentare le proteste legate a schiamazzi e degrado.

