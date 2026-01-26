Movida in via Cambini le nuove richieste del prefetto al sindaco | Consumo di alcol solo nei locali e chiusure a mezzanotte

Il prefetto di Livorno ha nuovamente sollecitato il sindaco a adottare misure più restrittive per la movida di via Cambini, includendo il consumo di alcol esclusivamente all’interno dei locali e la chiusura alle ore 24. La richiesta mira a garantire maggiore ordine pubblico e sicurezza, mantenendo un equilibrio tra attività commerciali e rispetto della quiete pubblica.

Dionisi: "Adottare misure volte al contingentamento dei flussi pedonali. Serve una nuova ordinanza" Il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi torna a chiedere misure più stringenti per disciplinare la movida in via Cambini. La questione è stata affrontata dopo l'incontro avuto con i rappresentanti del comitato Modì e anche alla luce delle “più recenti indicazioni ministeriali in materia di sicurezza nei contesti della movida, che richiamano la necessità di controlli sempre più stringenti e di una prevenzione sempre più attenta”. Il prefetto, unitamente al questore e ai comandanti di carabinieri e Finanza, chiama in causa direttamente il sindaco Luca Salvetti “nel pieno rispetto delle competenze attribuitegli dalla legge.🔗 Leggi su Livornotoday.it

