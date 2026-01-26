Mostra su Fattori il bilancio del sindaco | Evento culturale del 2025 con 42mila presenze

Il recente numero di Comune Notizie dedica un approfondimento a Giovanni Fattori, figura di rilievo dell’arte italiana, e all’importante museo a lui dedicato. Tra le pagine si trova anche il bilancio del sindaco sull’evento culturale del 2025, che ha registrato 42mila presenze. Un’intervista e approfondimenti sul ruolo della cultura nella promozione del territorio completano questo numero, offrendo uno sguardo completo sugli aspetti più significativi della stagione culturale locale.

Il successo dell'esposizione nel nuovo numero della rivista del Comune. Salvetti: "Racchiude tutto il genio dell'artista livornese" Il nuovo numero della rivista Comune Notizie è stato interamente dedicato a Giovanni Fattori, all'importante museo a lui dedicato e alla mostra sull'artista livornese che si è conclusa recentemente. “È stata senza dubbio l'evento culturale del 2025 a Livorno - commenta il sindaco Luca Salvetti -. Lo hanno dimostrato gli ingressi che hanno raggiunto quota 42.015 con un totale di entrate pari a 645mila euro, recuperando quasi interamente l'investimento del Comune che è stato di 750mila.🔗 Leggi su Livornotoday.it

La mostra su Giovanni Fattori a Villa Mimbelli a Livorno approfondisce il rapporto tra l'artista e la città di Siena, evidenziando le influenze e le radici del suo percorso artistico.

La mostra su Fattori e quei legami con il Barone di ferroC’è tanto di Siena nella bellissima mostra sull’artista Giovanni Fattori in corso a Villa Mimbelli a Livorno, sino all’11 gennaio. Ci riferiamo in particolare alle tematiche militari, tra quelle ... lanazione.it

Fattori supera Banksy e Leonardo: Livorno celebra un grande successo culturaleLa mostra dedicata a Giovanni Fattori si è chiusa a Livorno con numeri che segnano un risultato storico per la città. A tracciarne il bilancio è il sindaco Luca Salvetti, che parla di un traguardo ... livornopress.it

Si è chiusa la mostra dedicata a Giovanni Fattori e si è chiusa tagliando un traguardo straordinariamente bello. Sono state 42.123 le persone che hanno visitato il museo e visto l'esposizione. Dopo la mostra di Modigliani del 2019 quello di Fattori diventa il sec - facebook.com facebook