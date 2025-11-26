Mostra su Giovanni Fattori domenica 30 novembre visita guidata con degustazione
Domenica 30 novembre, a partire dalle 10.30, si terrà una visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura” con degustazione di piatto tipico livornese. L’evento si svolge sotto l’egida di Vetrina Toscana, organizzato da Confesercenti in collaborazione con Agave. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
