Mostra fotocopia di una patente russa e permesso di soggiorno scaduto | nei guai un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato fermato a Bologna durante un controllo di routine. Alla richiesta dei documenti, ha dichiarato che la patente gli era stata rubata, mostrando una fotocopia di un documento rilasciato in Russia. Successivamente, è emerso che il permesso di soggiorno era scaduto. La vicenda evidenzia le conseguenze legate alla guida senza documenti validi e alla permanenza irregolare nel territorio italiano.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Durante un controllo ha detto agli agenti che la patente gli era stata rubata e ha mostrato la fotocopia di un titolo rilasciato in Russia. Lo stratagemma, però, non ha funzionato e l’automobilista è stato denunciato per falsificazione della patente di guida. Il fatto è accaduto sabato scorso durante un normale controllo, quando una pattuglia del reparto San DonatoSan Vitale ha fermato un’auto con targa straniera per la verifica dei documenti. Il conducente, un uomo di 41 anni, ha da subito mostrato uno stato di agitazione, fornendo come documento di identità un permesso di soggiorno scaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

