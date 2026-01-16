Tampona un’auto guidata da un’avvocata poi mostra una patente falsa Nei guai 21enne

Un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un incidente a Ancona, in via Martiri della Resistenza, quando ha tamponato un’auto condotta da un’avvocata. Successivamente, è stato scoperto che ha mostrato una patente falsa. L’episodio ha sollevato questioni sulla legalità e sulla sicurezza stradale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme e di agire con correttezza sulle strade.

