Tampona un’auto guidata da un’avvocata poi mostra una patente falsa Nei guai 21enne
Un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un incidente a Ancona, in via Martiri della Resistenza, quando ha tamponato un’auto condotta da un’avvocata. Successivamente, è stato scoperto che ha mostrato una patente falsa. L’episodio ha sollevato questioni sulla legalità e sulla sicurezza stradale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme e di agire con correttezza sulle strade.
Dopo il tamponamento (ai danni di un'avvocata anconetana) salta fuori una patente falsa. È quanto successo nei giorni scorsi ad Ancona, in via Martiri della Resistenza. A finire nei guai un 21enne di origine albanese, residente in Albania, che a seguito dell'incidente stradale ha mostrato agli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
