Moscati Rita Perrotta nuovo Direttore della Direzione Medica

Rita Perrotta è stata nominata nuovo Direttore della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri. Con questa nomina, si rafforza l’organizzazione sanitaria, puntando a garantire un’assistenza di qualità e un’efficiente gestione delle strutture. La sua esperienza e competenza rappresentano un passo importante per il presidio, contribuendo a migliorare i servizi offerti ai pazienti e a rafforzare il ruolo della struttura nel contesto sanitario locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rita Perrotta è ufficialmente il nuovo Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri. Già dipendente dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati", Perrotta ha ricoperto nell'ultimo anno lo stesso incarico in qualità di facente funzioni. A seguito del superamento del concorso pubblico, le è stato conferito l'incarico quinquennale, sancendo così un riconoscimento formale del lavoro svolto, delle competenze professionali e dell'esperienza maturata nel corso di una lunga e qualificata carriera all'interno dell'azienda. La nomina rappresenta un passaggio significativo per la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, chiamata a svolgere un ruolo centrale nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività sanitarie.

