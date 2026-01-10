Moscati picco di influenza | monitoraggio costante della Direzione Strategica

La Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati effettua un monitoraggio continuo delle condizioni legate all’influenza stagionale, con particolare attenzione ai dati relativi agli accessi al Pronto soccorso e ai ricoveri. Questa attività permette di valutare l’andamento dell’epidemia e di adottare eventuali misure di supporto, garantendo un’adeguata risposta ai bisogni dei cittadini e una gestione efficace delle risorse ospedaliere.

Tempo di lettura: 2 minuti La Direzione Strategica dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati monitora costantemente l'andamento degli accessi al Pronto soccorso e dei ricoveri legati alle complicanze dell'influenza stagionale. Anche nella struttura di Avellino, come in quelle di tutta la Campania, si registra, sebbene ancora nei limiti della media stagionale, un afflusso significativo di pazienti con sintomatologie riconducibili all'infezione influenzale e con sindromi simil-influenzali. Le criticità maggiori riguardano in particolare le fasce più fragili della popolazione, soprattutto persone anziane, che ricorrono al Pronto soccorso prevalentemente per dispnea, altre difficoltà respiratorie e marcata astenia.

