Morto Sabatino Santangelo ex vicesindaco di Napoli | il cordoglio del mondo politico

È scomparso Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli dal 2006 al 2011, in carica durante la giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. La sua morte, avvenuta all’età di 89 anni, ha suscitato il cordoglio del mondo politico locale. Un ricordo di un uomo che ha contribuito alla vita amministrativa della città, lasciando un’impronta nel suo percorso pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti E' morto all'età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco del comune di Napoli dal 2006 al 2011 nella giunta guidata all'epoca dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. Tra i suoi ruoli più importanti ricoperto quello di presidente di Bagnolifutura, società incaricata di riqualificare l'area ex Italsider di Bagnoli. Manfredi, Napoli deve tantissimo a Tino Santangelo Sabatino Santangelo è stato "un giurista straordinario che ha creduto nel valore della formazione, un galantuomo che ha dato tanto alle istituzioni". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla scomparsa dell'ex vice sindaco di Napoli, a 89 anni, numero due della giunta guidata da Rosa Russo Iervolino dal 19 giugno 2006 al 15 maggio 2011 e già presidente di Bagnolifutura.

