Napoli morto l’ex vicesindaco Sabatino Santangelo | ex braccio destro di Rosa Russo Iervolino

È deceduto all'età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli e figura di rilievo nella politica locale. Collaboratore di lunga data di Rosa Russo Iervolino, ha contribuito all'amministrazione cittadina durante il suo mandato. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la storia politica e amministrativa della città.

È morto all’età di 89 anni l’ex vicesindaco di Napoli, Sabatino Santangelo, figura di rilievo nella politica e nell’amministrazione cittadina durante il secondo mandato del sindaco Rosa Russo Iervolino. Santangelo aveva ricoperto la carica di vicesindaco dal 19 giugno 2006 al 15 maggio 2011, contribuendo alle principali decisioni della giunta cittadina in quegli anni. Leggi anche: Addio al politico italiano, morto così: l’annuncio doloroso Carriera politica e professionale. Notaio di professione e impegnato nel mondo associativo, Santangelo è stato anche presidente di Bagnolifutura, l’ente incaricato della riqualificazione dell’area di Bagnoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo Iervolino

Morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con Iervolino e presidente di Bagnolifutura

Morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con Iervolino e presidente di Bagnolifutura

Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo Iervolino

Addio a Sabatino Santangelo. È morto a 89 anni l'ex vicesindaco di Napoli, figura storica della politica cittadina e per anni punto di riferimento della giunta guidata da Rosa Russo Iervolino. Santangelo ricoprì l'incarico di vicesindaco dal 19 giugno 2006 al 15

