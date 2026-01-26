Morto Sabatino Santangelo ex vicesindaco di Napoli con Iervolino e presidente di Bagnolifutura

È deceduto a Napoli Sabatino Santangelo, ex vicesindaco durante l’amministrazione Iervolino e presidente di Bagnolifutura. Notai e figura di rilievo nel panorama politico e istituzionale, Santangelo lascia un’importante testimonianza del suo impegno civico. Il sindaco Manfredi ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo considerato un punto di riferimento delle istituzioni napoletane.

