Morto Sabatino Santangelo ex vicesindaco di Napoli con Iervolino e presidente di Bagnolifutura
È deceduto a Napoli Sabatino Santangelo, ex vicesindaco durante l’amministrazione Iervolino e presidente di Bagnolifutura. Notai e figura di rilievo nel panorama politico e istituzionale, Santangelo lascia un’importante testimonianza del suo impegno civico. Il sindaco Manfredi ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo considerato un punto di riferimento delle istituzioni napoletane.
Morto a Napoli Sabatino Santangelo, notaio ed ex vicesindaco della giunta Iervolino. Manfredi: "Un uomo delle istituzioni".🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo IervolinoÈ deceduto all’età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli.
È morto Romualdo Tartaglia, ex vicesindaco e amministratore di Selvazzano DentroSelvazzano Dentro piange la scomparsa di Romualdo Tartaglia, ex vicesindaco e figura di rilievo nelle istituzioni locali.
Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo IervolinoMorto a 89 anni l'ex vicesindaco di Napoli Sabatino Santangelo. Santangelo è stato vicesindaco del Comune di Napoli dal 19 giugno 2006 al 15 maggio 2011, nominato dal sindaco ... ilmattino.it
Incidente sul lavoro a Petrella Liri, l'operaio 59enne non ce l'ha fatta: morto stanotte facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.