È deceduto all’età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli. Ricoprì questa carica dal giugno 2006 al maggio 2011, durante il mandato del sindaco Rosa Russo Iervolino. La sua figura è stata significativa nel panorama amministrativo della città, lasciando un ricordo legato al suo ruolo istituzionale e alla lunga attività nel servizio pubblico.

Morto a 89 anni l'ex vicesindaco di Napoli Sabatino Santangelo. Santangelo è stato vicesindaco del Comune di Napoli dal 19 giugno 2006 al 15 maggio 2011, nominato dal sindaco Rosa Russo Iervolino durante il suo secondo mandato. Notaio ed ex presidente di Bagnolifutura, ha rappresentato una figura centrale nella giunta Iervolino, superando le polemiche politiche del periodo. Successivamente coinvolto nelle vicende legate al disastro di BagnoliFutura, è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo Iervolino

