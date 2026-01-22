Può fornirimi ulteriori dettagli o indicazioni specifiche sul tono e sul focus dell’introduzione? In questo modo, potrò creare un testo più preciso e adeguato alle sue esigenze.

Tre giorni di sospensione per la dirigente scolastica del Pacinotti di Fondi. Tre giorni di sospensione dal servizio per la dirigente scolastica dell’ Istituto Pacinotti di Fondi. È questo l’esito del procedimento disciplinare avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo il suicidio di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni che si è tolto la vita nella sua cameretta il giorno precedente all’inizio dell’anno scolastico. La notizia è stata resa nota dalla Flc Cgil, che parla apertamente di una gestione «sbagliata e affrettata» dell’intera vicenda. Intanto, mentre la sanzione amministrativa è stata irrogata, proseguono le indagini penali per istigazione al suicidio, ancora in corso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paolo Mendico, suicidio a scuola: sospesa preside del Pacinotti, i diari del 14enne e la risposta della prof

Paolo Mendico, sospesa la preside della sua scuola, ma nei diari del ragazzo, tutta l’umiliazione subita in classePaolo Mendico, preside sospesa, è al centro di un caso che coinvolge anche la vita di un giovane studente di Santi Cosma e Damiano.

I particolari drammatici emersi dai diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: «Bullizzato anche dalla prof». Sospesa la presideEmergono dettagli inquietanti dai diari di Paolo Mendico, ragazzo di 14 anni suicida, tra cui episodi di bullismo, anche da parte di una docente.

