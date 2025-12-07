È iniziato tutto con un manifesto, è proseguito con una t-shirt indossata da un consigliere comunale e il discorso del sindaco, è finita con le parole del presidente del Senato. La cerimonia degli Ambrogini d’Oro, la benemerenza civica assegnata dalla città di Milano, è stata contraddistinta da polemiche e messaggi legati alla decisione di concederla alla Radiomobile dei carabinieri di Milano, nell’anno alcuni militari del Nucleo operativo sono finiti nell’inchiesta per la morte di Ramy Elgaml, il ragazzo del quartiere Corvetto morto 13 mesi fa dopo un inseguimento con alcune pattuglie. L’inchiesta è stata chiusa pochi giorni fa e 7 carabinieri risultano indagati: in due devono rispondere di omicidio stradale, uno è accusato anche di lesioni e a ben cinque vengono contestati i reati di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, Ambrogino d’Oro ai carabinieri e polemiche per la morte di Ramy: “La verità è ancora sospesa”