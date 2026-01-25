In questa intervista, l’attore Giacomo Giorgio riflette sul suo ruolo in “Morbo K”, la miniserie di Francesco Patierno trasmessa il 27 e 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria. La narrazione affronta una storia di frode scientifica che si evolve in un racconto di coraggio civile, stimolando una riflessione sulla responsabilità e sull’indifferenza collettiva. Un’occasione per approfondire temi di grande attualità e significato storico.

Una storia di “frode scientifica” che si trasforma in una storia di coraggio civile è quella raccontata da “Morbo K” la miniserie di Francesco Patierno, in onda il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e il 28. La storia prende spunto da fatti reali e racconta il coraggio del professor Giovanni Borromeo, primario dell’ospedale Fatebenefratelli, riconosciuto dallo Yad Vashem come Giusto tra le Nazioni, che insieme ai medici Adriano Ossicini e Vittorio Emanuele Sacerdoti, nei giorni immediatamente precedenti al rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, ideò una geniale messa in scena inventando una malattia fittizia, il cosiddetto morbo K, così chiamato in riferimento agli ufficiali nazisti Kesselring e Kappler, presentandola come altamente contagiosa per tenere lontani i soldati tedeschi e riuscire così a nascondere e salvare decine di ebrei all’interno di un reparto dell’ospedale; nella fiction il personaggio prende il nome di professor Prati ed è interpretato da Vincenzo Ferrera, affiancato da un cast corale che include Giacomo Giorgio, Flavio Furno, Antonella Attili, Luigi Diberti, Marco Fiore e Antonello Fassari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Morbo K”, intervista a Giacomo Giorgio: “Quando ho preparato il personaggio, mi sono chiesto se avrei rischiato la mia vita. Oggi siamo più indifferenti”

Leggi anche: Fabrizio Moro racconta il nuovo disco: «Mi sono chiesto se mi fossi rotto di continuare» – L’intervista

Giacomo Giorgio, da Mare Fuori al Giorno della Memoria: “Con Morbo K dovremmo farci più domande”Giacomo Giorgio, noto per il ruolo in Mare Fuori, si avvicina al Giorno della Memoria con il progetto Morbo K, invitando a riflettere su temi di grande rilevanza sociale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ‘Morbo K’: intervista a Giacomo Giorgio; Morbo K e i fascisti invisibili; Da Mare Fuori a Morbo K: Giacomo Giorgio racconta la miniserie di Rai 1; INTERVISTE I Giacomo Giorgio:Una ribellione senza violenza, ma basata sull’ingegno.

Giacomo Giorgio in Morbo K: «Una storia vera che ricorda cos’è la guerra»Giacomo Giorgio in Morbo K, in onda su Rai 1 il 27 e 28 gennaio. La storia di come alcuni medici nel 1943 salvarono un gruppo di ebrei ... amica.it

Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno?In onda su Rai 1 il 27 e 28 gennaio per il Giorno della Memoria, Morbo K, la miniserie di Francesco Patierno racconta una storia vera poco conosciuta della Resistenza romana. Un'omissione importante, ... movieplayer.it

Nel numero di Telesette in edicola, incontriamo Giacomo Giorgio che ci parla di “Morbo K”, la miniserie di Raiuno ispirata ai medici eroi del 1943 #morbok #giacomogiorgio #raiuno #intervista #telesette - facebook.com facebook