Montecitorio rappresenta il cuore della politica italiana, un luogo di storia e decisioni. Per me, visitarlo è stato più di un semplice tour: è stato un modo per comprendere meglio il funzionamento di un’istituzione fondamentale. Camminare tra quelle mura significa avvicinarsi ai processi che plasmano il nostro Paese, scoprendo un patrimonio di storia e informazione che va oltre le parole.

Per me non è stato semplicemente visitare un palazzo istituzionale. È stato attraversare un luogo che, fino a quel momento, avevo conosciuto solo attraverso racconti, immagini, parole altrui. A ottobre ho avuto l’opportunità di farlo entrando a Montecitorio insieme a un gruppo di persone sordocieche, accompagnati dai giornalisti di Open, il giornale fondato da Enrico Mentana. Non è stata una visita come le altre. Fin dall’inizio ho percepito che non stavamo solo “guardando” il Parlamento: stavamo cercando di comprenderlo, di sentirlo nostro. Siamo entrati nell’area dedicata alla stampa parlamentare, uno spazio fondamentale ma spesso invisibile, dove ogni giorno i giornalisti osservano, ascoltano, traducono ciò che accade nelle Istituzioni per renderlo accessibile ai cittadini.🔗 Leggi su Open.online

