Il senso dell’informazione entrare a Montecitorio e raccontare la politica | dalle notizie alle opinioni – La visita e il workshop
Non poteva partire che da Montecitorio l’ultima giornata di formazione del ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche, organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Il tema è il giornalismo politico e, come cronisti di palazzo, il gruppo di partecipanti si muove tra i corridoi della Camera dei Deputati, prima di cimentarsi in un laboratorio frontale con la vicedirettrice di Open, Sara Menafra. Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono stati accompagnati da un funzionario di Montecitorio in un percorso guidato per la prima volta reso appositamente accessibile per persone con disabilità visive e uditive. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il senso dell’informazione, la sfida delle fake news e come difendersi, anche all’epoca dell’intelligenza artificiale - Il video del workshop con @LegadelFilodOro #partnership Vai su X
Peppino, questo premio è la conferma di ciò che molti già sanno: il tuo modo di fare informazione unisce competenza, sensibilità e un forte senso di responsabilità. La tua capacità di dare voce alle storie con equilibrio e profondità è un valore che merita davve - facebook.com Vai su Facebook
Il senso dell’informazione, entrare a Montecitorio e raccontare la politica: dalle notizie alle opinioni – La visita e il workshop - Dalla visita alla sede della Camera dei deputati all’incontro con il presidente Lorenzo Fontana fino al punto c ... Si legge su open.online