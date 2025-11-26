Il senso dell’informazione entrare a Montecitorio e raccontare la politica | dalle notizie alle opinioni – La visita e il workshop 

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non poteva partire che da Montecitorio l’ultima giornata di formazione del ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche, organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Il tema è il giornalismo politico e, come cronisti di palazzo, il gruppo di partecipanti si muove  tra i corridoi della Camera dei Deputati, prima di cimentarsi in un laboratorio frontale con la vicedirettrice di Open, Sara Menafra.  Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono stati accompagnati da un funzionario di Montecitorio in un percorso guidato per la prima volta reso appositamente accessibile per persone con disabilità visive e uditive. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il senso dell’informazione, entrare a Montecitorio e raccontare la politica: dalle notizie alle opinioni – La visita e il workshop - Dalla visita alla sede della Camera dei deputati all’incontro con il presidente Lorenzo Fontana fino al punto c ... Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Senso Dell8217informazione Entrare Montecitorio