Il senso dell’informazione entrare a Montecitorio e raccontare la politica | dalle notizie alle opinioni – La visita e il workshop 

Non poteva partire che da Montecitorio l’ultima giornata di formazione del ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche, organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. Il tema è il giornalismo politico e, come cronisti di palazzo, il gruppo di partecipanti si muove tra i corridoi della Camera dei Deputati, prima di cimentarsi in un laboratorio frontale con la vicedirettrice di Open, Sara Menafra. Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili, Francesca Donnarumma e Marco Ke sono stati accompagnati da un funzionario di Montecitorio in un percorso guidato per la prima volta reso appositamente accessibile per persone con disabilità visive e uditive. 🔗 Leggi su Open.online