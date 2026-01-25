A Monreale l' investitura dei Cavalieri di San Lazzaro tra loro anche il segretario generale del Comune
A Monreale si è svolta domenica 25 gennaio la cerimonia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, un evento internazionale. Durante l’appuntamento sono stati investiti nuovi Cavalieri e insediato il nuovo Gran priore ecclesiastico, tra cui anche il segretario generale del Comune. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’ordine e la comunità locale.
