A Monreale l' investitura dei Cavalieri di San Lazzaro tra loro anche il segretario generale del Comune

A Monreale si è svolta domenica 25 gennaio la cerimonia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, un evento internazionale. Durante l’appuntamento sono stati investiti nuovi Cavalieri e insediato il nuovo Gran priore ecclesiastico, tra cui anche il segretario generale del Comune. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’ordine e la comunità locale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.