Democrazia Cristiana nominato il nuovo segretario comunale della sezione di Alfonsine

6 dic 2025

La Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana di Ravenna ha nominato Gianfranco Nati come Segretario Comunale della Sezione di Alfonsine. In una nota stampa si spiega che “L’incarico ha l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e garantire un’azione politica vicina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

