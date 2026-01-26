Monaco Juve il programma completo della vigilia di Champions League | allenamenti e conferenze

Ecco il programma dettagliato della vigilia di Monaco-Juventus, partita valida per la Champions League. Di seguito, gli orari degli allenamenti e delle conferenze stampa, per consentire ai tifosi e agli addetti ai lavori di seguire gli aggiornamenti ufficiali prima della sfida. La scaletta degli eventi è stata predisposta per garantire un'informazione precisa e puntuale, nel rispetto delle normative e delle attività della squadra.

Monaco Juve, il programma completo della vigilia di Champions League: quando si tengono allenamenti e conferenze. In vista del decisivo scontro di Champions League tra Monaco e Juventus, è stato ufficializzato il programma delle attività media per la vigilia di martedì 27 gennaio. Una giornata intensa che vedrà le due squadre alternarsi tra campo e sala stampa per le ultime dichiarazioni prima del match allo Stade Louis II. Il programma della Juventus. I bianconeri inizieranno la giornata a Torino. Alle 11:45, presso il JTC Continassa, si terrà l'allenamento di rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

