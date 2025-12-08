Juve Pafos | allenamenti e conferenze il programma della vigilia del match di Champions League Tutti i dettagli

di Marco Baridon Juve Pafos, tutto pronto per la sfida europea: domani rifinitura alla Continassa e parole allo Stadium, ecco gli orari di allenamento e conferenze. La sconfitta del ‘Maradona’ brucia ancora, ma il calendario non concede tregua e impone di voltare immediatamente pagina. La  Juventus  si tuffa nuovamente nell’atmosfera della  Champions League  per preparare la sfida casalinga contro il  Pafos, un appuntamento che la squadra di  Luciano Spalletti  non può permettersi di fallire se vuole blindare la qualificazione ai playoff (e incassare il relativo tesoretto). La giornata di domani,  martedì 9 dicembre, segnerà la vigilia ufficiale del match, con un programma denso di appuntamenti per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

