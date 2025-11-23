Bodo Glimt Juve | allenamenti e conferenze Il programma della vigilia del match di Champions League
Bodo Glimt Juve, la vigilia è divisa: allenamento al mattino in Continassa, poi walkaround e conferenza a Bodø. Il BodøGlimt si allena al 12:00. Domani è il giorno della vigilia per la Juventus in vista della cruciale sfida di UEFA Champions League contro l'FK BodøGlimt. L'impegno, valido per la fase a gironi, è in programma domani in Norvegia. Il programma della Juventus è diviso tra Torino e Bodø, mentre i padroni di casa si concentrano sull'ultimo lavoro. La giornata bianconera inizia presto. L'allenamento è fissato alle ore 10:30 presso il JTC Continassa. Come da prassi per le gare europee, i primi 15 minuti della seduta saranno aperti ai media, permettendo ai giornalisti di assistere all'inizio del lavoro tattico di Luciano Spalletti.
