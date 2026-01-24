Cambiare il calendario scolastico | la proposta di Santanchè per destagionalizzare il turismo

La proposta di Santanchè di modificare il calendario scolastico mira a distribuire le pause durante tutto l'anno, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione del turismo. Questa soluzione prevede pause più frequenti e distribuite, evitando i tradizionali tre mesi estivi e i 20 giorni a Natale. L’intento è creare un sistema più flessibile che possa sostenere meglio il settore turistico e favorire una distribuzione più equilibrata delle attività turistiche.

Cambiare le date delle vacanze scolastiche per destagionalizzare il turismo e far crescere il settore: niente più tre mesi estivi e 20 giorni a Natale ma pause più spezzettate durante tutto l’anno scolastico. Tra i punti che la ministra del Turismo Daniela Santanché delinea a Milano al Forum internazionale del turismo c'è la revisione del calendario scolastico. Si guarda ai modelli europei Una rivisitazione di cui, al momento, non c'è però traccia al ministero dell’Istruzione. «Intendiamo proporre un allineamento graduale del calendario scolastico a modelli europei più moderni - annuncia la ministra - per favorire i flussi interni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cambiare il calendario scolastico: la proposta di Santanchè per destagionalizzare il turismo Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. È fondamentale per destagionalizzare il turismo»La ministra Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico, con l'obiettivo di favorire una distribuzione più equilibrata delle pause e contribuire alla destagionalizzazione del turismo. La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Proposta Santanchè per il turismo, cambiare il calendario scolastico'; Santanchè: Al lavoro con Valditara per cambiare il calendario scolastico; Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanze; La ministra del turismo Santanché: Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. Stop a lunghe vacanze estive?. Nuovo calendario scolastico, stop vacanze lunghe d’estate: cosa cambia con l’idea della ministra SantanchéIl nostro calendario scolastico concentra le vacanze principalmente in due periodi dell'anno, ma questo non agevola il turismo ... fanpage.it Scuola, cambiano le vacanze degli studenti? Nuovo calendario scolastico sul modello europeo: la proposta di Daniela SantanchèAddio ai tre mesi estivi di vacanza e ai 20 giorni a Natale: il calendario scolastico in Italia potrebbe cambiare. Sulla scia delle scuole internazionali si potrebbero avere pause ... ilmessaggero.it La scuola da riformare secondo il governo Meloni Santanchè vuole cambiare il calendario con più vacanze per stimolare il business del turismo Valditara risponde che la priorità è un’altra: il metal detector nelle scuole Ma che abbiamo fatto di male per meritar x.com Il calendario scolastico potrebbe cambiare: vacanze estive accorciate, ma più periodi di stop durante l'anno. Obiettivo: "Destagionalizzare il turismo" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.