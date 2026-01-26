Mise da SS e pose da star Gregory Bovino l’italoamericano che guida le retate

Gregory Bovino, noto come “Greg”, è il responsabile della Border Patrol in Minnesota, coinvolto nelle operazioni di controllo delle migrazioni. La sua figura, caratterizzata da uno stile curato e un’immagine da star, ha attirato l’attenzione nel contesto delle retate e delle operazioni di contrasto all’immigrazione. In questo profilo, analizziamo il ruolo di Bovino e il suo impatto nel panorama delle politiche migratorie statunitensi.

Gregory "Greg" Bovino, il capo della Border Patrol che accompagna nella città del Minnesota le squadre dell' Ice a caccia di migranti, è diventato un personaggio quasi per caso, o meglio per l'immagine. I video che lo ritraggono a Minneapolis durante le retate con un cappotto lungo verde oliva, bottoni dorati, taglio di capelli rasato, hanno fatto il giro del mondo. Non indossa la mimetica né il giubbotto antiproiettile dei suoi uomini: si staglia davanti alle telecamere come figura solitaria. Ordina ai manifestanti di liberargli la strada. Tanto che media europei e americani hanno letto in quell'estetica un richiamo autoritario, parlando apertamente di iconografia fascista o nazista.

