Lacrimogeni tra i bambini vestiti da zucca retate con canzoni metal Chi è Gregory Bovino nipote di emigrati italiani che terrorizza i migranti – Il video

Gregory Bovino, comandante della Border Patrol a Minneapolis, è un italiano con radici familiari emigranti. Recentemente è stato al centro di un video che mostra scene inquietanti, tra lacrimogeni tra bambini vestiti da zucca e retate accompagnate da musica metal. Bovino è diventato un simbolo delle tensioni legate all’immigrazione nella città, suscitando diverse controversie e riflessioni sulla gestione dei flussi migratori e sulle tensioni sociali in atto.

C'è un uomo, simbolo delle rete anti immigrati a Minneapolis, e ha origini italiane. Si chiama Gregory Bovino ed è comandante della Border Patrol. Una "SS garb", l'ha definito il governatore della California Gavin Newsom. «Divisa standard della Border Patrol», ha risposto Greg, il comandante più visibile. Ne fa un ritratto Lirio Abbate oggi su Repubblica. Nato a metà degli anni Sessanta, cresciuto tra le nebbie delle Blue Ridge Mountains in North Carolina, Bovino ha il mito del poliziotto "buono". Lui, nipote di immigrati calabresi sbarcati negli Stati Uniti nel maggio 1924, è l'uomo incaricato di espellere migranti. Ecco chi è il comandante italoamericano in prima linea a Minneapolis: retate postate come videoclip, violazioni dei diritti civili, irruzioni senza mandato, pestaggi, lancio di lacrimogeni su bambini mascherati. Ma lui replica: "È legale, è etico. Abbiamo arrestato

