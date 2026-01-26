Miriam Leone e le scene di sesso | Più imbarazzante per gli uomini che per le donne E racconta di una lite con Stefano Accorsi

Miriam Leone, nota attrice e ex Miss Italia, ha condiviso riflessioni sulle scene di sesso nei suoi ruoli, sottolineando che spesso risultano più imbarazzanti per gli uomini. Nell'intervista ha anche parlato di una lite con Stefano Accorsi e della sua carriera, che spazia dal teatro alla televisione, affrontando temi personali come la maternità e le relazioni. Un quadro completo della sua esperienza, tra successi e momenti di introspezione.

Miriam Leone è passata dal BSMT di Luca Gazzoli. Dalla vittoria di Miss Italia 2008 alla conduzione televisiva, dall'esordio al cinema alle grandi serie tv, l'attrice si è raccontata a tutto tondo nella lunga intervista che ha anche toccato temi personali come la maternità e la sua relazione sentimentale, e dettagli specifici del suo lavoro che comprende esperienze quali 1992, I Leoni di Sicilia, Diabolik, Miss Fallaci e Le cose non dette di Gabriele Muccino prossimo all'uscita. Proprio riguardo allo svolgimento del suo lavoro, Miriam Leone ha raccontato come si svolgano le scene di sesso su un set che - dice - "di erotico non hanno nulla".🔗 Leggi su Today.it

