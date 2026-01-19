Mi sono rotta una costola girando una scena di sesso con tre uomini La cosa più imbarazzante? Raccontarlo al medico | Emilia Clarke svela l’incidente sul set

Emilia Clarke ha condiviso un episodio imbarazzante legato al set di una scena di sesso, raccontando di essersi rotta una costola durante le riprese. La sua testimonianza mette in luce gli aspetti più pratici e meno glamour del lavoro sul set cinematografico. Nel frattempo, la serie “Ponies” presenta un’ambientazione storica degli anni ’70, con protagoniste due donne coinvolte in un complesso gioco di potere tra vita mondana e spionaggio.

Emilia Clarke e Haley Lu Richardson sono le protagoniste di una nuova serie tv thriller “Ponies”. Le due interpretano due donne che vivono una vita mondana nell’Unione Sovietica degli Anni 70, mentre i loro mariti sono agenti della CIA. Quando entrambe si ritrovano vedove, si ritrovano catapultate nel vivo dell’azione. Durante la presentazione alla stampa Emilia Clarke però ha confessato un aneddoto avvento sul set. A quanto l’attrice ha avuto un’esperienza dolorosa durante le riprese di alcune scene di sesso. In una intervista con The Wra, Clarke ha dichiarato di aver baciato diversi suoi colleghi della serie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la presentazione della nuova serie Ponies, Emilia Clarke ha condiviso di aver subito una lesione alla costola durante le riprese. L'attrice ha spiegato che l'infortunio è avvenuto mentre interpretava scene di sesso, evidenziando le sfide fisiche che a volte accompagnano la produzione televisiva. Questa testimonianza fornisce un insight sul lavoro dietro le quinte e sull’impegno richiesto dagli attori per portare sullo schermo le proprie interpretazioni.

