Le scene di baci e sesso sono terribili tutti ti guardano Una volta ho dovuto baciare una persona fidanzata con una mia amica | le confessioni di Pilar Fogliati
Pilar Fogliati si apre nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, condividendo le sue esperienze con scene di baci e sesso sul set. Tra aneddoti e riflessioni, l’attrice racconta le difficoltà e le emozioni legate a queste scene, tra cui un episodio particolare con una persona fidanzata e una sua amica.
Pilar Fogliati si è raccontata al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Nella chiacchierata tra l’attrice e lo speaker radiofonico è stato affrontato anche il tema delle scene hot sul set cinematografico. “ Le scene di baci e sesso sono terribili ” ha rivelato la Fogliati, che ha parlato dell’imbarazzo provato davanti alla cinepresa. Gli attori devono condividere la loro passione – per quanto finta – davanti a tanti altri membri della troupe. Pilar ha raccontato che “ intorno ci sono Giacomo, Ivano, Marco. 47 persone che ti guardano “, dunque non il massimo della privacy. L’attrice ha snocciolato gli aneddoti dei momenti spinti sul set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Le scene di sesso e baci sono terribili, uno da casa le vede passionali ma intorno ci sono Giacomo, Ivano, Marco… 47 persone che ti guardano. Ci dicono: "quali saranno le posizioni che farete? Volete provarle vestiti? Ok così. Poi ci chiedevano se ci sentissi Vai su Facebook
Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti” - Pilar Fogliati ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di intimità ... Secondo fanpage.it
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com