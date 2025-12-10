Le scene di baci e sesso sono terribili tutti ti guardano Una volta ho dovuto baciare una persona fidanzata con una mia amica | le confessioni di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati si apre nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, condividendo le sue esperienze con scene di baci e sesso sul set. Tra aneddoti e riflessioni, l’attrice racconta le difficoltà e le emozioni legate a queste scene, tra cui un episodio particolare con una persona fidanzata e una sua amica.

Pilar Fogliati si è raccontata al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Nella chiacchierata tra l’attrice e lo speaker radiofonico è stato affrontato anche il tema delle scene hot sul set cinematografico. “ Le scene di baci e sesso sono terribili ” ha rivelato la Fogliati, che ha parlato dell’imbarazzo provato davanti alla cinepresa. Gli attori devono condividere la loro passione – per quanto finta – davanti a tanti altri membri della troupe. Pilar ha raccontato che “ intorno ci sono Giacomo, Ivano, Marco. 47 persone che ti guardano “, dunque non il massimo della privacy. L’attrice ha snocciolato gli aneddoti dei momenti spinti sul set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it