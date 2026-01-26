Miracolo clinico a Borgo Trento | nata con metà cuore oggi è mamma

A Borgo Trento, una donna di 38 anni nata con una grave malformazione cardiaca, ha superato una sfida importante. Laura, affetta da atresia della valvola tricuspide e assenza del ventricolo destro, ha ricevuto un intervento che le ha consentito di condurre una vita normale. La sua storia rappresenta un esempio di progresso medico e di resilienza personale.

Laura ha vinto la sfida contro una grave patologia cardiaca grazie all’eccellenza multidisciplinare dell’Aoui, dando alla luce la piccola Atena dopo un percorso complesso e tre interventi chirurgici Oggi, 26 gennaio, Aoui ha riferito una storia di coraggio che vede come protagonista Laura, una donna di 38 anni nata con una malformazione cardiaca gravissima: l'atresia della valvola tricuspide e il mancato sviluppo del ventricolo destro. Fin dalla nascita, le sue speranze di vita erano ridotte a pochi mesi o anni, ma grazie a tre interventi eseguiti entro i quattro anni di età, tra cui la complessa procedura della “circolazione di Fontan” effettuata a Milano oltre trent'anni fa, il suo cuore ha potuto funzionare utilizzando solo la camera contrattile di sinistra.🔗 Leggi su Veronasera.it

Laura, nata con metà cuore, ha affrontato un percorso complesso presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona.

Laura, insegnante vicentina, fin dalla nascita ha dovuto fare i conti con una malformazione potenzialmente letale. I medici di Borgo Trento hanno regalato a lei e al marito la loro bimba. - facebook.com facebook

