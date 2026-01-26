Laura nata con metà cuore ha avuto una bambina a 38 anni a Verona | È un sogno
Laura, nata con un solo ventricolo cardiaco, ha affrontato un percorso medico complesso all’ospedale di Borgo Trento. A 38 anni, a Verona, è diventata madre di Atena. La sua esperienza testimonia come, anche con condizioni mediche delicate, sia possibile realizzare il desiderio di maternità attraverso un’assistenza specialistica e un percorso personalizzato.
Laura, nata con un solo ventricolo cardiaco, è diventata mamma di Atena grazie a un percorso multidisciplinare complesso all’ospedale di Borgo Trento. Dopo tre interventi, aritmie, ricoveri e complicazioni post parto, la bambina è nata sana: una rarità documentata in pochi casi nel mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it
