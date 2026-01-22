Tecnologia farmaci galenici stampati in 3D | dosi personalizzate per terapie su misura

In Italia, la tecnologia e la farmacia si incontrano grazie all’uso della stampa 3D e dell’intelligenza artificiale. Questa innovazione permette di realizzare farmaci galenici personalizzati, offrendo dosi su misura per ogni paziente. Un progresso che unisce metodi tradizionali e avanzate tecnologie, migliorando precisione e adattabilità delle terapie farmacologiche.

Stampa 3D e intelligenza artificiale per la prima volta in Italia si coniugano con la branca più antica della farmacia, ovvero la preparazione con il rigore della scienza dei farmaci galenici. Il farmaco galenico è un preparato medicinale non prodotto dall'industria, ma preparato da un professionista su richiesta medica per un paziente specifico: nei reparti pediatrici il 44% dei farmaci è sottoposto a vaccinazione. Le aree terapeutiche maggiormente rappresentate sono il sistema cardiovascolare, l'apparato gastrointestinale e del metabolismo, il sistema sanguigno. La Uoc Farmacia dell'Azienda Ospedale Università di Padova, diretta da Francesca Venturini, può contare su una tecnologia di stampa 3D unica in Italia, che crea dosi personalizzate, monodosi liquide, compresse multistrato, film orodispersibili, blister con dosaggi diversi.

