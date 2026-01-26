MinneapolisTajani | da agenti ICE abusi

Il ministro Tajani ha commentato le recenti immagini provenienti da Minneapolis, evidenziando come tra l’arresto di una persona armata e l’uso della forza letale ci siano differenze sostanziali. Le immagini mostrano comportamenti che sollevano preoccupazioni sul rispetto dei diritti delle persone e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine, richiamando l’attenzione sull’importanza di operare sempre nel rispetto delle norme e dei principi di umanità.

12.10 "Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una bella differenza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani,a Ping Pong su Rai Radio1 sulle proteste dopo l'uccisione a Minneapolis di Alex Pretti da parte degli agenti dell'ICE. "Penso ci sia consapevolezza anche alla Casa Bianca",ha aggiunto Tajani secondo una nota della trasmissione. Su Crans: non offendere la memoria delle vittime. Italia favorevole a sanzioni Ue a Iran. Gaza: per ora non entriamo nel Board.

