Minneapolis agenti dell' Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

A Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni. L'incidente ha suscitato forte tensione tra la popolazione locale, evidenziando le conseguenze di interventi di enforcement in un contesto già complesso. La vicenda solleva domande sulla gestione delle operazioni di polizia e sui diritti dei migranti nella città.

Fortissime tensioni a Minneapolis, dove nella giornata di oggi si è scatenato il caos a seguito della morte di una donna di 37 anni. La vittima sarebbe stata uccisa da un agente dell' ICE (Immigration and Customs Enforcement), cosa che ha acceso fortissime polemiche e ha reso il clima della città davvero molto teso. Stando alle notizie riportate dalla stampa estera, l'episodio si è verificato durante la mattinata del 7 gennaio a Powderhorn (Minneapolis). Gli agenti dell'ICE si trovavano in città per condurre un'importante operazione denominata "Operation Metro Surge". Lo scopo della massiccia mobilitazione è l'arresto e l'allontanamento di immigrati con precedenti penali o ordini di espulsione pendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

