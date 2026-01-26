A Minneapolis, la morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, per mano di un agente della Border Patrol ha suscitato forti reazioni. Funzionari democratici e manifestanti chiedono che l’ICE lasci il Minnesota, mentre il governatore Walz e altri si interrogano sulle responsabilità e le future strategie. La vicenda ha riacceso il dibattito su sicurezza, diritti e presenza delle forze dell’ordine nello stato.

Funzionari democratici e manifestanti chiedono che l’ ICE lasci il Minnesota dopo che a Minneapolis un agente della Border Patrol ha sparato e ucciso Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni. Il governatore dem Tim Walz ha affermato di aver incontrato i genitori della vittima e di aver promesso loro di continuare a raccontare la sua storia. Michael Pretti, padre di Alex, ha detto a Walz che il mondo sapeva come suo figlio era morto ma “le persone vogliono assicurarsi che raccontiamo come ha vissuto”. Il governatore dello Stato in conferenza stampa ha detto: “ Qual è il piano, Donald Trump? Cosa dobbiamo fare per far uscire questi agenti federali dal nostro Stato?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Walz: "Il mondo sa com'è morto Alex Pretti. Qual è il piano di Trump?"

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Trump: “Colpa del caos scatenato dai Democratici” – La direttaA Minneapolis, Alex Pretti, un uomo di 37 anni, è stato ucciso dall’ICE, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane.

Il Partito democratico reagisce all’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis Il Partito Democratico commenta l’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, sottolineando l’importanza di tutela dei diritti e della giustizia.

