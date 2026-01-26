Il Partito democratico reagisce all’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis 

Il Partito Democratico commenta l’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, sottolineando l’importanza di tutela dei diritti e della giustizia. Ex presidenti come Bill Clinton e Barack Obama hanno esortato i cittadini statunitensi a mantenere l’attenzione su questi temi, dopo il secondo tragico episodio di violenza attribuito alle azioni delle autorità locali. La vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza e ai valori fondamentali del paese.

Gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama hanno invitato i cittadini statunitensi a mobilitarsi per difendere i valori fondamentali del paese, dopo che gli agenti dello United States immigration and customs enforcement (Ice) hanno commesso un secondo omicidio a Minneapolis. Donald Trump ha invece attribuito l’episodio al “caos” scatenato dai democratici. La sua morte ha aggravato una situazione già molto tesa dopo quella di Renee Good, una donna uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio da un agente dell’Ice. “Spetta a tutti noi che crediamo nella democrazia statunitense mobilitarci per far sentire la nostra voce”, ha dichiarato il 25 gennaio Clinton, aggiungendo che l’amministrazione Trump “ha mentito” su entrambe le morti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Cosa mostrano i video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a MinneapolisI video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis forniscono elementi che contraddicono la versione ufficiale del governo di Trump, secondo cui gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco in autodifesa.

Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.

