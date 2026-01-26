A Minneapolis, nel dicembre 2024, è stato condiviso un video amatoriale in cui Alex Pretti, infermiere di 37 anni, rende omaggio al veterano deceduto Terrance Lee Randolph presso l’ospedale in cui lavorava. Pretti è stato ucciso il 24 gennaio scorso dagli agenti dell’ICE. L’immagine testimonia un gesto di rispetto e ricordo in un contesto di recente attenzione pubblica.

In un inedito video risalente al dicembre 2024 e girato con un cellulare, Alex Pretti, l’infermiere 37enne ucciso il 24 gennaio a Minneapolis dagli agenti dell’ICE, omaggia il veterano Terrance Lee Randolph nell’ospedale in cui l’uomo era stato ricoverato e dove Pretti lavorava. Le immagini mostrano il 37enne leggere un tributo al soldato, la cui bara è coperta dalla bandiera statunitense, e ringraziarlo per il servizio reso al Paese. A girare il video è stato il figlio del militare, Mac Randolph. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, quando Alex Pretti omaggiava in ospedale un veterano deceduto

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Nella casa di Minneapolis di Alex Pretti, la rabbia di amici e famiglia: Ora vogliamo la verità; Minneapolis, testimoni: Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice; Minneapolis in piazza: Siamo tutti Alex Pretti. La violenza scuote gli Usa tra gelo, rabbia e tristezza; Minneapolis, due testimoni: Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall'Ice.

Minneapolis, quando Alex Pretti omaggiava in ospedale un veterano deceduto(LaPresse) In un inedito video risalente al dicembre 2024 e girato con un cellulare, Alex Pretti, l'infermiere 37enne ucciso il 24 gennaio ... stream24.ilsole24ore.com

Alex Pretti, infermiere ucciso a Minneapolis: chi era e cosa è accadutoChi era Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva ucciso durante una protesta a Minneapolis. La dinamica dei fatti e il ruolo dell’ICE. nurse24.it

È finita così la vita di Alex Pretti, 37 anni, infermiere in un ospedale per veterani ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. L’evidenza delle immagini è davanti agli occhi di tutti, ma l’amministrazione continua a sostenere la tesi della “pericolosità” di Pretti. Di facebook

Nella casa di Minneapolis di Alex Pretti, la rabbia di amici e famiglia: “Ora vogliamo la verità” - la Repubblica x.com