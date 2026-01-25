Minneapolis veglia per Alex Pretti

A Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol. Centinaia di persone si sono riunite per rendere omaggio a Pretti, vittima di un episodio che ha suscitato attenzione e riflessione sulla questione dell’immigrazione e delle forze dell’ordine. L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e memoria per la comunità locale.

3.26 Centinaia di persone si sono radunate al Whittier Park di Minneapolis per una veglia in ricordo di Alex Pretti, l'infermiere di 37 anni ucciso da agenti federali della Border Patrol durante una retata anti-immigrati. Molti stringevano candele accese mentre altri alzavano cartelli sbiaditi riutilizzati nelle proteste contro le retateICE.Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale sostiene che Pretti, armato di pistola 9mm,avrebbe minacciato gli agenti che lo avrebbero atterrato e disarmato prima di colpirlo a morte.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota. Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Centinaia alla veglia per Alex Pretti, ucciso da agente della polizia di frontiera a Minneapolis Argomenti discussi: Video. Centinaia alla veglia per Alex Pretti, ucciso da agente della polizia di frontiera a Minneapolis. Video. Centinaia alla veglia per Alex Pretti, ucciso da agente della polizia di frontiera a MinneapolisVideo. A Minneapolis, cerimonia commemorativa per Alex Pretti: centinaia di persone si riuniscono per protestare contro la sua uccisione. it.euronews.com Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’Ice(Adnkronos) – Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, era un infermiere di 37 anni e non aveva precedenti penali l’uomo ucciso da un agente dell’Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Lo scrive il Minnesota Star ... ildenaro.it Centinaia alla veglia per Alex Pretti, ucciso da agente della polizia di frontiera a Minneapolis x.com Minneapolis, veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall'Ice facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.