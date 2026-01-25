Chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a Minneapolis | Era disarmato stava aiutando una donna

Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis. Disarmato, stava aiutando una donna e riprendendo gli eventi con il cellulare quando è stato colpito. La sua morte ha suscitato attenzione sul ruolo delle forze dell’ordine e sui diritti di chi interviene in situazioni di emergenza. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra sicurezza e tutela delle persone in circostanze di conflitto.

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis. L'infermiere 37enne era intervenuto per difendere una manifestante e stava riprendendo gli agenti con il cellulare al momento dell'omicidio. Almeno due persone hanno rilasciato dichiarazione giurate nelle quali assicurano che fosse disarmato. Secondo quanto afferma il quotidiano Minnesota Star Tribune, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Un testimone: "Era disarmato, stava aiutando una donna", "l'hanno buttato a terra ed hanno iniziato a sparargli".

