Minneapolis Alex Pretti ucciso da un agente federale Due testimoni oculari | Era disarmato

Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria. Le loro dichiarazioni contraddicono le versioni ufficiali che sostenevano che Pretti si fosse avvicinato armato. L’incidente ha suscitato attenzione e richiesto chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte.

Due testimoni oculari hanno dichiarato sotto giuramento che Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis sabato scorso, non brandiva alcuna arma al momento della sparatoria, contraddicendo le affermazioni di funzionari dell’amministrazione Trump secondo cui la vittima si sarebbe avvicinata armata. Lo riporta il ‘The Guardian’. Una dei testimoni, che ha filmato la sparatoria, ha raccontato che Pretti stava cercando di aiutare un’altra persona quando è stato bloccato e poi colpito da più agenti, senza alcun segno di arma da fuoco. Il secondo testimone, un medico residente vicino alla scena, ha confermato di non aver visto Pretti brandire armi e di essere stato inizialmente impedito di prestare soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: “Era disarmato” Minneapolis, infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste: chi era Alex PrettiDurante le recenti proteste a Minneapolis, è stato ucciso un uomo di 37 anni, identificato come Alex Jeffrey Pretti. Alex Pretti, chi era il 37enne ucciso dagli agenti a MinneapolisAlex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis; Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a Minneapolis; Alex Pretti, chi era l’infermiere del dipartimento dei veterani ucciso a Minneapolis; Nuovo video sull’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis: le immagini contrastano la versione ufficiale. L’infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a MinneapolisSi chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis nella serata di ieri. Il 37enne era infermiere, secondo quanto afferma il quotidiano Minnesota Star Tribune. fanpage.it Minneapolis: esplode la protesta dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di ICEDieci colpi di pistola. E' morto così Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, ucciso dagli agenti federali a Minneapolis che da giorni protestava dopo l'uccisione di Renee Good, un'americana uccisa a c ... tg.la7.it #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale #Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo Renée Good, il - facebook.com facebook #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo Renée Good, il x.com

