Minneapolis Alex Pretti ucciso dall’ICE Obama | Campanello d’allarme per ogni americano

L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti. Barack Obama ha commentato l’evento come un campanello d’allarme per l’intera nazione, evidenziando la necessità di un’attenzione maggiore ai fondamenti della giustizia e dell’equità nel sistema di immigrazione.

Barack Obama condanna l’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. “L’omicidio di Alex Pretti è una tragedia straziante e dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, a prescindere dal partito, che si rende conto che molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”, ha scritto sui social l’ex presidente statunitense. L’assassinio dell’ infermiere di 37 anni è arrivato qualche settimana dopo la morte di Renee Good, avvenuta il 7 gennaio scorso sempre per mano di un agente federale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

Minneapolis, Aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l’Ice per la morte di Alex Pretti ma i video mettono in dubbio la versione ufficialeIl presidente elogia gli agenti anti migranti: Lasciate lavorare i nostri patrioti. Perplessi i media statunitensi e l'accusa del governatore del Minnesota: Assurdità e bugie ... dire.it

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, cittadino statunitense. È l’ultima vittima delle operazioni anti-immigrazione ordinate dall’amministrazione Trump a Minneapolis. Gli agenti federali l’hanno ucciso con dieci colpi di pistola alle 9.05 di una mattina di sole e - facebook.com facebook

L'analisi dei filmati frame by frame sull'uccisione di Alex #Pretti a #Minneapolis: Cnn e New York Times hanno mostrato che l'infermiere 37enne, ucciso dagli agenti dell'Ice, li stava filmando e non li minacciava con una pistola x.com