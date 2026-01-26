Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa. Il presidente ha inoltre attribuito a “il caos dei Democratici” la responsabilità di eventi come le uccisioni di Alex Pretti e Renee Good. Queste dichiarazioni riflettono una valutazione in evoluzione sulla presenza delle forze dell’Ice nella città statunitense.

“A un certo punto” l’Ice lascerà Minneapolis, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista telefonica di cinque minuti al Wall Street Journal, senza indicare una tempistica sul ritiro: “Stiamo rivalutando tutto”. Dopo la sparatoria di sabato a Minneapolis, con l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte di un agente federale, alla domanda sulla correttezza delle forze dell’ordine Trump ha risposto: “Stiamo esaminando, stiamo esaminando tutto e arriveremo alla conclusione”. Ma il giudizio complessivo è più che buono: gli agenti “hanno fatto un lavorio fenomenale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”

Uccisione Alex Pretti, Trump: “L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto. Ma gli agenti hanno fatto un lavoro fenomenale”Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’Ice lascerà Minneapolis in futuro, senza specificare quando.

Ice a Minneapolis: l’uccisione di Renee Good e la politicizzazione che spacca l’AmericaL’uccisione di Renee Good durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis ha riacceso il dibattito sulla presenza e le azioni delle agenzie di immigrazione negli Stati Uniti.

Argomenti discussi: Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Trump al WSJ apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis - Usa: governatore Minnesota respinge condizioni per riduzione operazioni immigrazione; Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficiale; Usa, lobby delle armi contro Trump dopo l'omicidio di Alex Pretti: Aveva una pistola? Sacro diritto.

