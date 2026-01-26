Minerva capogruppo del Pd in Consiglio regionale | Saremo la spalla del presidente Decaro

Stefano Minerva è stato nominato capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Eletto nella Circoscrizione di Lecce con 31 preferenze, assume il ruolo con l’obiettivo di supportare l’azione del presidente Decaro. La sua presenza nel gruppo mira a contribuire alla definizione delle politiche regionali, mantenendo un approccio equilibrato e dialogante.

È Stefano Minerva il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico. Eletto nella Circoscrizione di Lecce con 31.917 voti, l’ex sindaco di Gallipoli è stato indicato all’unanimità questo pomeriggio alla guida del gruppo più nutrito. “È un grande onore per me, che sono nato e ho fatto tutta la gavetta nel Pd, a partire dalle giovanili, e un’emozione poter rappresentare il gruppo più numeroso in Consiglio regionale. Faremo valere i nostri valori e le nostre idee. Abbiamo già ragionato su alcune proposte di legge che porteremo all’attenzione dell’assise”, ha dichiarato a caldo Minerva. Sono 14 gli eletti Dem, tra loro il foggiano Raffaele Piemontese, nominato assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, e la viestana Rossella Falcone.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Giuseppe Fischetti è stato nominato capogruppo del gruppo consiliare della lista civica a sostegno del presidente Antonio Decaro.

Stefano Minerva è stato eletto all’unanimità capogruppo del Pd in Regione Puglia.

