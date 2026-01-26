milinkovic savic entra nel team infortunati elongazione al bicipite femorale della coscia

Vanja Milinkovic-Savic si aggiunge alla lista degli infortunati, con un’elongazione al bicipite femorale della coscia. Il portiere serbo ha saltato la partita contro la Juventus, sostituito da Alex Meret, recentemente rientrato da un infortunio. La situazione richiederà attenzione e tempi di recupero, influenzando probabilmente le scelte dell’allenatore nelle prossime gare.

Vanja Milinkovic-Savic ha saltato il match contro la Juventus di ieri, sostituito da Alex Meret appena rientrato da un infortunio. Anche il portiere serbo, però, ha subito un’elongazione al bicipite femorale. Di seguito, il bollettino del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Approfondimenti su milinkovic savic

La Juventus Women ha subito un duro colpo con l'infortunio di Bonansea, che si è procurata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha subito una lesione al bicipite femorale durante la partita contro il Bologna.

