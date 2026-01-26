Una sparatoria si è verificata oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, zona Rogoredo. Un giovane di 20 anni è rimasto vittima dei colpi di arma da fuoco, provocando momenti di paura e confusione tra i presenti. L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, e le autorità sono attualmente al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, a Milano, dove un giovane di 20 anni è stato ucciso nel corso di una sparatoria avvenuta poco prima delle 18 in via Giuseppe Impastato, nella zona di Rogoredo, non lontano dalla fermata della metropolitana San Donato. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in strada. Le circostanze dell’agguato sono ancora in fase di ricostruzione. I soccorsi e l’intervento della polizia. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria a Milano, ucciso un 20enne in zona Rogoredo: urla e momenti di paura

Approfondimenti su sparatoria milano

Nella serata di oggi, via Giuseppe Impastato a Milano è stata teatro di una sparatoria che ha avuto esito fatale per un ragazzo di 20 anni.

Una sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su sparatoria milano

Argomenti discussi: Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni; Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni.

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Sparatoria a Milano, ventenne armato ucciso da agenti in borghese. Piantedosi: No a presunzione di colpevolezza. Salvini: Sono dalla parte del poliziottoUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane, di origine nordafricana e non ancora identificato, sarebbe stato ucciso nel corso di una sparat ... gazzettadiparma.it

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano. Un ventenne è stato ucciso da una pattuglia. Aveva una pistola a salve x.com