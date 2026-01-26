A Milano, nel quartiere Rogoredo, un giovane di 20 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, dopo essere stato colpito dalla polizia durante un intervento. L’episodio si è verificato in via Giuseppe Impastato, vicino al capolinea della linea 3 della metropolitana. La vicenda è ancora oggetto di indagini per chiarire le circostanze e le motivazioni dell’intervento delle forze dell’ordine.

Milano, 26 gennaio 2026 – Un giovane di vent’anni di origini nordafricane è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, in zona Rogoredo, al confine con il Comune di San Donato Milanese all’altezza del capolinea della linea 3 della metropolitana. Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. A sparare sarebbe stato un agente di polizia. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. (Notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona Rogoredo

Una sparatoria si è verificata a Milano, in via Giuseppe Impastato, causando la morte di un ragazzo di 20 anni.

Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona RogoredoÈ successo poco prima delle 18 a ridosso del capolinea della metropolitana. Sul posto le pattuglie inviate dalla Questura e le ambulanze, ma per il giovane di origini maghrebine non c’è stato nulla da ... ilgiorno.it

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

