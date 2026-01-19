In auto con droga e contanti | due giovani arrestati per spaccio

Durante un controllo stradale nel Vco, i carabinieri hanno arrestato due giovani di 22 e 26 anni, trovati in possesso di droga e denaro contante. L'intervento ha portato alla loro misura cautelare per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche di routine per contrastare il traffico illecito di droga sulla viabilità locale.

Fermati per un controllo, finiscono in manette per spaccio.É successo nei giorni scorsi nel Vco, dove i carabinieri hanno arrestato due giovanidi 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo e l'arrestoI due giovani sono stati fermati nel pomeriggio di.

